Кемерово ушел под воду после сильного ливня

Горожане обсуждают последствия грозы.

4 августа в Сети появилось видео потопа в здании станции скорой помощи в Кемерове. Это произошло после сильного ливня и грозы - за день в столице региона выпала месячная норма осадков.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса, в этом помещении находится актовый зал. Вода попала туда через окно, расположенное ниже уровня земли. В настоящий момент последствия затопления устранены собственными силами работников станции, существенный ущерб помещениям и оборудованию медорганизации не причинён, промокла мебель (скамейки, стулья и столы). Потребуется просушка мебели. В минздраве добавили, что случившееся никак не повлияло на работу подстанции.

Также жители центра пожаловались на затопленные улицы. В ряде случаев ливневая канализация не справилась с объёмом выпавших за несколько часов осадков. Накануне вечером и пешеходам, и транспорту приходилось преодолевать улицу практически вплавь. В ответ горожанам пояснили, что система ливневой канализации в городе по-прежнему старая — и изношена на 60%. Бригады специалистов водоотведения оперативно выполняли ручную очистку дождеприёмных колодцев от листвы и мелкого мусора, приносящихся с потоком дождевой воды.

А вот в Рудничном районе Кемерова после грозы и сильного ливня пришлось восстанавливать электроснабжение в 1708 домах и постройках. Десятки домов остались без света. Кроме того, непогода повлияла на работу общественного транспорта. Трамваи № 3 и № 10 из-за подтопления путей были вынуждены идти до КЭМЗ, приостановили работу троллейбусы №12.

Кроме того, стихия не пожалела многоквартирные дома и больницу в Кировском районе. Так на Александрова, 2 сильный ливень затопил все девять этажей дома. Также здесь прошел крупный град.

Фото: vk.com/inc_kuzbass