Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 6 августа

Скончались пять человек.

На утро 6 августа в Кемеровской области ещё у 196 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 38, Новокузнецк — 34, Прокопьевск — 16, Междуреченск — 12, Киселёвск — 11, Анжеро-Судженск — 9, Белово — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Полысаево — 8, Осинники — 7, Промышленновский округ — 7, Гурьевский округ — 5, Тайга — 4, Беловский район — 4, Яшкинский округ — 4, Юрга — 3, Новокузнецкий район — 3, Яйский округ — 3, Крапивинский округ — 2, Мариинский район — 2, Таштагольский район — 2, Калтан — 1, Мыски — 1, Ижморский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Тисульский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1933 года рождения и мужчина 1987 года рождения из Кемерова, мужчина 1946 года рождения из Новокузнецка, женщина 1927 года рождения из Крапивинского муниципального округа и мужчина 1963 года рождения из Мысков. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 47 275 случаев коронавируса: 1 924 человека получают медицинскую помощь, 44 342 выздоровели, 1 009 скончались.