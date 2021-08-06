Житель Ленинска-Кузнецкого в гневе зарезал своего квартиранта

Раненый мужчина выбежал из дома на улицу, но медики не успели его спасти.

В Кузбассе вынесли приговор в отношении 57-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого. Его признали виновным в убийстве мужчины, которого он пустил на постой.

Инцидент произошёл в сентябре 2020 года.

«Осуждённый выпивал у себя дома в компании младшего брата и 33-летнего знакомого, которому разрешил пожить в надворной постройке. В какой-то момент между хозяином дома и квартирантом возникла ссора: оба оскорбили друг друга нецензурной бранью. Хозяин посчитал ругательства в свой адрес серьёзным оскорблением: схватил нож и ударил квартиранта в шею. Раненый мужчина выбежал из дома на улицу, добрался до соседей, попросил помощи и рассказал, кто именно ударил его ножом. Соседи вызвали медиков, но пострадавший уже не подавал признаков жизни», - сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Полиция задержала подозреваемого — со следствием он сотрудничал, вину признал. Приговором суда кузбассовцу назначено девять лет лишения свободы в колонии особого режима.