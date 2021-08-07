Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 7 августа

Скончались четыре человека.
На утро 7 августа в Кемеровской области ещё у 194 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
«Кемерово — 36, Новокузнецк — 33, Прокопьевск — 14, Киселёвск — 11, Ленинск-Кузнецкий — 10, Белово — 9, Анжеро-Судженск — 8, Осинники — 8, Междуреченск — 8, Полысаево — 8, Гурьевский МО — 6, Промышленновский МО — 6, Таштагольский МР — 6, Тайга — 4, Прокопьевский МО — 4, Яшкинский МО — 4, Мыски — 3, Беловский МР — 3, Новокузнецкий МР — 3, Яйский МО — 3, Ижморский МО — 2, Крапивинский МО — 2, Тисульский МО — 2, Краснобродский — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.
За сутки скончались четыре пациента. Это женщина 1957 года рождения из Берёзовского, женщина 1947 года рождения из Кемерова, женщина 1939 года рождения из Междуреченска и женщина 1953 рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.
За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 47 469 случаев коронавируса: 1 915 человек получают медицинскую помощь, 44 541 выздоровели, 1 013 скончались.
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