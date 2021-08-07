Кемеровскую больницу оштрафовали за повторную вспышку коронавируса

Речь идет о городской клинической больнице № 11.

В Кемеровской городской клинической больнице № 11 по улице Вахрушева вновь зафиксировали заражение коронавирусом пациентов. Об этом сообщает Газета Кемерова.

Ранее эту больницу уже штрафовали за аналогичное нарушение. В учреждении произошло распространение инфекционного заболевания в отделениях неврологическом и терапевтическом с вовлечением 50 человек — пациентов (42) и сотрудников (8).

На этот раз сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование очага инфекционной (паразитарной) болезни. Выяснилось, что в больнице допустили несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима, нарушение противоэпидемических мероприятий и санитарно-эпидемиологических правил.

Кроме того, при поступлении в приёмное отделение хирургического корпуса пациенты, которым необходимо проведение компьютерной томографии, идут или транспортируются на каталке в терапевтический корпус через несколько отделений, которые являются проходными также для пациентов и персонала других отделений. Из-за этого происходит перекрещивание потоков с различной степенью эпидемической опасности и перемещению воздушных потоков из одного отделения в другое.

После выписки (смерти) больного постельные принадлежности не в полном объёме подвергаются дезинфекционной камерной обработке. В одном смыве с ручки двери палаты № 209 в кардиологическом отделении обнаружили ПНК нового коронавируса 2019-nСoV.

Суд признал учреждение виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 6.3. КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.