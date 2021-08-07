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В Кузбассе стартует программа социальной газификации

07 августа 2021 в 17:12

Об этом рассказал замгубернатора Андрей Панов.

Программа социальной газификации, или бесплатное для жителей подведение газа до границ домовладений, начала действовать в Кузбассе.

Как рассказал в соцсетях заместитель губернатора Андрей Панов, она коснётся 20 населённых пунктов. Во всех территориях сформированы муниципальные штабы по газификации: в ближайшее время они проведут адресные опросы жителей.

Чтобы попасть в программу социальной газификации, нужно чтобы населённый пункт был газифицирован — и присутствовала техническая возможность для подключения. Также у домовладельцев, которые планируют подключиться к газу, должно быть зарегистрированное право собственности или иное предусмотренное законом основание на индивидуальный жилой дом и земельный участок.

«Внутреннюю сеть газопотребления от границы земельного участка и внутридомовое газовое оборудование собственник будет оплачивать сам. Стоимость монтажа будет зависеть от мощности и марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование и выполнить проект «под ключ». Мониторить исполнение заявок по Кузбассу будет региональный штаб газификации на основании плана-графика догазификации», — пояснил замгубернатора.

Кроме того, региональный штаб будет оперативно решать вопросы, связанные с соблюдением земельного, градостроительного и лесного законодательства, и осуществлять взаимодействие с Единым оператором газификации.


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