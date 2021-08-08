Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 8 августа

Скончались шесть человек.

На утро 8 августа в Кемеровской области ещё у 192 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 36, Междуреченск — 17, Анжеро-Судженск — 11, Белово — 10, Ленинск-Кузнецкий — 10, Мыски — 10, Юрга — 10, Осинники — 9, Прокопьевск — 8, Полысаево — 6, Калтан — 5, Новокузнецкий МР — 5, Киселевск — 5, Тайга — 4, Промышленновский МО — 2, Беловский МР — 2, Берёзовский — 1, Прокопьевский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщины 1953 и 1955 годов рождения из Новокузнецка, мужчина 1973 года рождения и женщина 1951 года рождения из Кемерова, мужчина 1958 года рождения из Топкинского муниципального округа и женщина 1958 года рождения из Яшкинского района. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 47 661 случай коронавируса: 1 912 человек получают медицинскую помощь, 44 730 выздоровели, 1 019 скончались.