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В Кузбассе женщина родила двойню после тройни

08 августа 2021 в 16:06

Оба раза беременности были самостоятельными.

Трогательное видео появилось в Instagram Кузбасской областной детской клинической больницы. Жительница Кузбасса рассказала, что родила двойню спустя семь лет после тройни.

Тогда на свет появились два мальчика и одна девочка. Сейчас в семье родились две девочки-близняшки Анастасия и Мария. Как подчеркнула счастливая мать, оба раза беременности были самостоятельными, не ЭКО.

«Сначала за тройней, потом за двойней приехала счастливая мама в наш роддом! И всё прошло благополучно! Поздравляем! Желаем здоровья малышам и всей большой семье!» — сказано в сообщении медучреждения.


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