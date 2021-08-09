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Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 9 августа

09 августа 2021 в 11:20

Скончались пять человек.

На утро 9 августа в Кемеровской области ещё у 194 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 35, Новокузнецк — 34, Междуреченск — 29, Мыски — 13, Осинники — 13, Юрга — 13, Калтан — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Промышленновский округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Прокопьевск — 4, Юргинский округ — 4, Белово — 3, Крапивинский округ — 3, Яшкинский район — 3, Киселёвск — 2, Полысаево — 2, Тайга — 2, Гурьевский округ — 2, Новокузнецкий район — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов: мужчина 1972 года рождения из Кемерова, женщина 1957 года рождения из Киселёвска, женщина 1949 года рождения из Крапивинского муниципального округа, мужчина 1945 года рождения из Мысков и женщина 1955 года рождения из Новокузнецка. У всех этих пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 47 855 случаев коронавируса: 1 907 человек получают медицинскую помощь, 44 924 выздоровели, 1 024 скончались.


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