В Кемерове мужчина умер в машине скорой помощи

СК начал проверку.

Утром в воскресенье, 8 августа, правоохранителям поступило сообщение о смерти 56-летнего мужчины в автомобиле скорой помощи в Кемерове. Об этом сообщает Газета Кемерова.

По данному факту СК начал доследственную проверку.

«Предварительно установлено, что скончавшийся кемеровчанин работал вахтовым методом. Утром он вернулся домой, но не смог попасть в квартиру, так как ключей у него не оказалось. Тогда он решил забраться в квартиру, находящуюся на втором этаже дома, через окно. По пожарной лестнице мужчина сумел забраться на крышу балкона, затем разбил стекло в окне, но попасть внутрь не успел. Не удержавшись, он упал вниз, порезав осколками ногу в районе коленного сустава и повредив бедренную артерию. Соседка мужчины, ставшая свидетельницей произошедшего, вызвала скорую, но до больницы пострадавший не доехал», - пишет издание.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.