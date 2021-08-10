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Кузбассовец сбежал из СИЗО по верёвке из простыней

10 августа 2021 в 15:54

19-летний парень находился в следственном изоляторе в Самаре.

В Самаре из следственного изолятора сбежал 19-летний уроженец Кемеровской области, обвиняемый в крупной партии наркотиков. Как сообщает «Комсомольская правда», инцидент произошёл ещё 7 июля, но известно о нём стало лишь накануне. Молодому человеку удалось выбраться по верёвке из простыней, пока его сокамерники спали.

В течение нескольких недель задержанный находился в СИЗО транспортной полиции. В день побега в камере с кузбассовцем были ещё два человека. Когда оба уснули, он отправился в туалет, откуда и совершил побег, выбив внутреннюю решётку. В качестве подручного средства он использовал верёвку из связанных простыней — по ней он спустился с третьего этажа, после чего перелез через забор, обмотанный колючей проволокой, и скрылся.

«Нашли беглеца четыре часа спустя в вагонном депо железнодорожной станции. В отношении него возбудили второе уголовное дело — теперь ещё и за побег из мест лишения свободы», - пишет издание.

Руководство Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу назначило проведение служебной проверки, чтобы привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших побег.


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