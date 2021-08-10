В Кемерове на бульваре Строителей насмерть сбили пенсионерку

84-летняя женщина переходила дорогу по регулируемому переходу.

В понедельник, 9 августа, в 16:49 в районе здания № 40 по бульвару Строителей водитель иномарки сбил старушку.

«23-летний водитель Toyota, двигаясь в сторону проспекта Химиков, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», - сообщили корреспонденту в отделе пропаганды городской ГИБДД.

В результате аварии 84-летняя женщина была травмирована, её доставили в больнице, где она впоследствии скончалась.

Сотрудники ведомства призывают автомобилистов соблюдать правила проезда пешеходных переходов. При подъезде к ним необходимо снижать скорость. Пешеходам же стоит помнить, что переходить дорогу нужно только в строго отведённых для этого местах и только убедившись, что автомобили остановились и пропускают.