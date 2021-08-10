Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 10 августа

Скончались пять человек.

На утро 10 августа в Кемеровской области ещё у 193 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 37, Новокузнецк — 35, Прокопьевск — 19, Междуреченск — 19, Юрга — 11, Белово — 9, Ленинск-Кузнецкий — 8, Киселёвск — 7, Мыски — 6, Осинники — 6, Анжеро-Судженск — 5, Новокузнецкий район — 5, Калтан — 4, Полысаево — 4, Краснобродский — 3, Тайга –3, Беловский район — 3, Кемеровский округ — 2, Прокопьевский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Берёзовский — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Таштагольский район — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов: две женщины 1956 года рождения и 1942 года рождения из Новокузнецка, женщина 1936 года рождения из Таштагола, женщина 1936 года рождения из Топкинского муниципального округа и подросток 2005 года рождения из Прокопьевского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 48 048 случаев коронавируса: 1 899 человек получают медицинскую помощь, 45 120 выздоровели, 1029 скончались.