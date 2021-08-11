Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 11 августа

Скончались шесть человек.

На утро 11 августа в Кемеровской области ещё у 192 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Междуреченск — 20, Прокопьевск — 17, Осинники — 9, Белово — 8, Мыски — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Калтан — 6, Беловский район — 6, Анжеро-Судженск — 5, Юрга — 5, Мариинский район — 4, Таштагольский район — 4, Юргинский округ — 4, Тайга — 3, Гурьевский округ — 3, Киселёвск — 2, Полысаево — 2, Прокопьевский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Краснобродский — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Тисульский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов: две женщины 1961 года рождения и 1951 года рождения, женщина 1943 года рождения и мужчина 1973 года рождения из Новокузнецка, женщина 1951 года рождения из Полысаева и мужчина 1949 года рождения из Киселёвска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 48 240 случаев коронавируса: 1 893 человека получают медицинскую помощь, 45 312 выздоровели, 1 035 скончались.