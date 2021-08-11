В Москве обнаружили расчленённый труп жительницы Кузбасса

Предполагаемый виновник её гибели также найден мёртвым.

Во вторник, 10 августа, в квартире на западе Москвы обнаружили расчленённое тело жительницы Кузбасса. Предполагаемый виновник её гибели также найден мёртвым. Убийство предположительно было совершено днем.

«Сначала полицейским поступил сигнал о трупе рядом с домом по улице Никулинской. Прибывшие на место стражи порядка установили, что мужчина, вероятнее всего, покончил с собой. Также была установлена квартира, где некоторое время назад мужчина мог находиться. В квартире была найдена убитая женщина — она скончалась от ножевых ранений. Тело погибшей было расчленено: голова и сердце лежали в пакете в коридоре», - сообщают СМИ.

Известно, что погибший 46-летний мужчина был жителем Новосибирска,а 41-летняя женщина — жительница Кемеровской области.

Как пишет «МК», по одной из версий, мужчина сначала убил и расчленил женщину, а затем покончил с собой. Но рассматривается и версия двойного убийства.