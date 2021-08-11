Власти Кемерова рассказали о планах на Красное озеро

Этим летом здесь не функционировал оборудованный пляж.

В мэрии города Кемерово объяснили, почему на Красном озере этим летом не функционировал оборудованный пляж, и сообщили о перспективах данного места.

Напомним, в конце мая власти сообщили, что в Кемерове летом откроют одно место отдыха у воды — на Красном озере. Однако впоследствии кемеровчане не раз обращали внимание властей, что популярное у всего города место так оборудовано и не было.

Власти отметили, что в текущем сезоне сложности возникли из-за арендаторов. Так, арендатор территории зоны отдыха у воды на озере Красном отказался от заключения договора аренды на 2021 год. Новый арендатор заключил временный договор аренды до сентября 2021 в июле. В связи с чем коммерческая эксплуатация данной территории не осуществлялась.

«Администрация города планирует заключить долгосрочный договор аренды данной территории с целью организации полноценного современного места отдыха у воды на постоянной основе», — пояснили в мэрии.