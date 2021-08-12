Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 12 августа

Скончались пять женщин.

На утро 12 августа в Кемеровской области ещё у 190 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 31, Новокузнецк — 28, Междуреченск — 24, Прокопьевск — 15, Юрга — 12, Ленинск-Кузнецкий — 10, Юргинский округ — 8, Белово — 7, Осинники — 7, Яшкинский округ — 7, Полысаево — 6, Таштагольский район — 5, Анжеро-Судженск — 4, Калтан — 4, Краснобродский — 4, Гурьевский округ — 4, Новокузнецкий район — 4, Тайга — 3, Беловский район — 3, Тисульский округ — 2, Ижморский округ — 1, Кемеровский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов: две женщины 1966 года рождения и 1963 года рождения из Кемерова, женщина 1952 года рождения из Таштагольского муниципального округа, женщина 1952 года рождения из Киселёвска и женщина 1931 года рождения из Прокопьевска. У всех них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, также у них были различные хронические заболевания.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 48 430 случаев коронавируса: 1 887 человек получают медицинскую помощь, 45 503 выздоровели, 1 040 скончались.