Житель Берёзовского устроил стрельбу во дворе дома

Мужчина был пьян.

В Берёзовском нетрезвый пенсионер устроил стрельбу по надворным постройкам во дворе частного дома. Инцидент произошёл около 14:00 во дворе одного из домов по улице Милицейской.

По данному факту правоохранительные органы организовали проверку. Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина бросил охотничье ружьё.

«Оказалось, что 65-летний хозяин дома и его супруга поссорились. Мужчина уже долгое время злоупотреблял алкоголем и в этот день попросил жену дать ему ключи от гаража, в котором была машина. Однако жена ему отказала. Мужчина разозлился и пригрозил уничтожить всё имущество в доме, если не получит ключи. Так как это не помогло, он достал охотничье ружьё, которое хранилось у него на законных основаниях, и несколько раз выстрелил по надворным постройкам»,- сообщили в ГУ МВД Кузбасса.

Полицейские изъяли у нарушителя гладкоствольное ружьё «ИЖ» и патроны к нему.

В настоящее время проводится проверка. В отношении мужчины составят административный протокол по ст. 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах». Ему грозит штраф в размере до 50 000 рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок до 3 лет с конфискацией оружия и патронов.