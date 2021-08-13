Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 13 августа

Скончались пять человек.

На утро 13 августа в Кемеровской области ещё у 188 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 32, Новокузнецк — 29, Междуреченск — 23, Прокопьевск — 16, Юрга — 13, Ленинск-Кузнецкий — 10, Белово — 7, Осинники — 7, Мыски — 6, Новокузнецкий район — 6, Таштагольский район — 6, Яшкинский округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Полысаево — 5, Калтан — 3, Киселёвск — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Прокопьевский округ — 3, Гурьевский округ — 2, Краснобродский — 1, Тисульский округ — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов: женщина 1946 года рождения из Белова, женщина 1972 года рождения из Кемерова, женщина 1956 года рождения из Мысков, мужчина 1944 года рождения из Новокузнецка и мужчина 1962 года рождения из Киселёвска.

У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний: на фоне патологии центральной нервной системы, патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 48 618 случаев коронавируса: 1 875 человек получают медицинскую помощь, 45 698 выздоровели, 1 045 скончались.