Житель Кемерова поджёг дом, в котором находился его малолетний сын

Горожанину предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В Кемерове 47-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство. Мужчина поджёг деревянный дом, в котором находились его бывшая возлюбленная и их общий 10-летний сын.

По версии следствия, горожанин узнал, что его бывшая начала встречаться с другим мужчиной — это его разозлило.

«В ходе застолья с приятелем он предложил тому пойти и вместе поджечь дом женщины. Приятель отказался и ушёл домой. Тогда обвиняемый купил канистру бензина и пошёл к дому один. Он видел в окне свет и что в доме находятся женщина с их общим 10-летним ребёнком, её мать и сожитель. Мужчина облил дом бензином в нескольких местах и поджёг. Удостоверившись, что появился огонь, он с места преступления скрылся», — сообщили в следственном управлении СК России по Кемеровской области.

Жильцам помог выбраться из горящего дома сосед. Все четверо вылезли через окно, а в это время на место уже прибыли сотрудники МЧС, которые и потушили огонь.

Поджигателя задержали по горячим следам. Следователи выяснили, что мужчина раньше уже пытался поджечь дом, но тогда они с женщиной помирились. По делу назначена пожарно-техническая экспертиза, кемеровчанину также проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.