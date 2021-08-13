В Новокузнецке перевернулась скорая, есть пострадавшие

Это медработники.

В четверг, 12 августа, в Новокузнецке столкнулись автомобили «Луидор» (скорой медицинской помощи) и Toyota Mark II. В результате ДТП травмы получили два человека.

По данным ГИБДД, авария произошла в районе здания № 170 по улице Обнорского.

«По предварительным данным, 52-летний водитель «Луидора» на регулируемом перекрёстке при развороте не занял крайнее положение, в результате чего столкнулся с попутным автомобилем Toyota Mark II, которым управлял 56-летний мужчина. Оба водителя были трезвые», — сообщили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили два пассажира скорой помощи.

«Пострадали 41-летняя женщина — фельдшер СМП, она находится в состоянии средней степени тяжести, и 19-летний мужчина, санитар СМП, он в удовлетворительном состоянии», — рассказал пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.