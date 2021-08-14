Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 14 августа

Скончались четыре человека.

На утро 14 августа в Кемеровской области ещё у 191 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 34, Кемерово — 30, Юрга — 12, Междуреченск — 12, Белово — 11, Осинники — 11, Мыски — 10, Анжеро-Судженск — 9, Прокопьевск — 9, Киселёвск — 7, Ленинск-Кузнецкий — 7, Калтан — 6, Полысаево — 6, Ленинск-Кузнецкий МО — 4, Тайга — 3, Беловский МР — 3, Гурьевский МО — 3, Юргинский МО — 3, Яшкинский МО — 3, Прокопьевский МО — 2, Таштагольский МР — 2, Кемеровский МО — 1, Новокузнецкий МР — 1, Тисульский МО — 1, Чебулинский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента: женщина 1934 года рождения и мужчина 1956 года рождения из Новокузнецка, а также женщина 1948 года рождения и мужчина 1943 года рождения из Кемерова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 48 809 случаев коронавируса: 1 868 человек получают медицинскую помощь, 45 892 выздоровели, 1 049 скончались.