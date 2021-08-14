В Тайге затопило новую школу за 840 миллионов рублей

Власти прокомментировали инцидент.

В субботу, 14 августа, в соцсетях появилось видео потопа в новой школе, построенной в Тайге в рамках нацпроекта «Образование».

Напомним, на реализацию проекта было направлено 841,9 миллиона рублей. Школа возводилась по индивидуальному проекту, созданному кузбасскими специалистами. Губернатор обозначил образовательное учреждение как школу нового уровня.

Однако новостройка не выдержала испытания первой непогодой. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видны огромные лужи на полу.

«В Тайгинской школе № 160 начался потоп. Сдали школу к учебному году 2021», — написал автор ролика.

В Министерстве строительства Кузбасса подтвердили информацию.

«В здании СОШ 160 г. Тайга оторвалась ревизионная крышка ливневой канализации и возникла кратковременная протечка воды, длившаяся не более 5 минут. Последствия протечки воды были устранены менее чем за 10 минут. В настоящее время протечек нет, материального ущерба нет, как и запланировано, школа начнёт работу 1 сентября», — уточнили в ведомстве.