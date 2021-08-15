Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 15 августа

Скончались шесть человек.

На утро 15 августа в Кемеровской области ещё у 187 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 31, Кемерово — 31, Междуреченск — 20, Прокопьевск — 15, Юрга — 14, Белово — 10, Ленинск-Кузнецкий — 9, Осинники — 9, Мыски — 7, Анжеро-Судженск — 6, Калтан — 5, Киселёвск — 5, Новокузнецкий МР — 5, Таштагольский МР — 5, Беловский МР — 3, Гурьевский МО — 3, Ленинск-Кузнецкий МО — 2, Ижморский МО — 1, Тайга — 1, Крапивинский МО — 1, Мариинский МО — 1, Промышленновский МО — 1, Тисульский МО — 1, Яйский МО — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов: женщина 1962 года рождения из Киселёвска, две женщины - 1952 года рождения и 1932 года рождения - из Кемерова, женщина 1948 года рождения из Новокузнецка, женщина 1947 года рождения из Калтана и мужчина 1963 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне разных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 48 996 случаев коронавируса: 1 856 человек получают медицинскую помощь, 46 085 выздоровели, 1 055 скончались.