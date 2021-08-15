Многодетная мать из Новокузнецка стала новой «Миссис Россия»

Финал шоу прошёл 14 августа в Москве.

В субботу, 14 августа, в Москве прошел финал шоу «Миссис Россия — 2021». Абсолютной победительницей конкурса стала бизнес-леди, ресторатор Анна Филиппова из Новокузнецка.

Анне Филипповой — 38 лет, у неё трое детей.

В конкурсе приняли участие 23 женщины со всей России, получившие официальные титулы в своих регионах.

Второе место и титул первая вице-миссис России получила Зара Тлехусеж из республики Адыгея. Третье место и титул вторая вице-миссис России достались Кире Волковой из Ростовской области.

Фото: instagram.com/missismoscowmissisrussia