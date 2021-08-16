Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 16 августа

Скончались четыре человека.

На утро 16 августа в Кемеровской области ещё у 181 пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 33, Новокузнецк — 28, Междуреченск — 19, Юрга — 15, Ленинск-Кузнецкий — 13, Прокопьевск — 12, Киселёвск — 12, Белово — 8, Полысаево — 6, Таштагольский район — 4, Осинники — 4, Анжеро-Судженск — 4, Новокузнецкий район — 3, Берёзовский — 3, Беловский район — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Ижморский округ — 2, Тайга — 2, Яшкинский округ — 2, Калтан — 1, Краснобродский — 1, Прокопьевский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Кемеровский округ — 1, Мариинский район — 1, Юргинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 49 177 случаев коронавируса: 1 837 человек получают медицинскую помощь, 46 281 выздоровели, 1 059 скончались.