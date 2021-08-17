Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 17 августа

Скончались шесть человек.

На утро 17 августа в Кемеровской области ещё у 180 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 33, Новокузнецк — 32, Междуреченск — 16, Юрга — 15, Ленинск-Кузнецкий — 14, Белово — 9, Таштагольский район — 7, Прокопьевск — 6, Анжеро-Судженск — 5, Киселёвск — 5, Полысаево — 5, Берёзовский — 4, Калтан — 3, Мыски — 3, Гурьевский округ — 3, Юргинский округ — 3, Осинники — 2, Тайга — 2, Мариинский округ — 2, Яйский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Краснобродский — 1, Беловский район — 1, Кемеровский округ — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Промышленновский округ — 1, Тисульский округ — 1, Тяжинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1937 года рождения и мужчина 1949 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1935 года рождения из Белова, женщина 1942 года рождения из Юрги, мужчина 1944 года рождения и женщина 1951 года рождения из Кемерова. У них развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 49 357 случаев коронавируса: 1 813 человек получают медицинскую помощь, 46 479 выздоровели, 1 065 скончались.