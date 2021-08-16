Власти Кузбасса рассказали, как будут учиться школьники из-за ситуации с коронавирусом

Учебный процесс будет проходить с рядом ограничений.

В министерстве образования Кемеровской области рассказали, как будет организован учебный процесс в образовательных учреждениях региона. В условиях пандемии коронавируса он будет проходить с рядом ограничений.

«Готовимся к очному обучению, но нужно понимать, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и решения Роспотребнадзора. Сейчас в школах и техникумах проводятся проверки соблюдения мер пожарной и антитеррористической безопасности, а также перед началом обучения во всех учреждениях проведут генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток», — сообщили в минобразования.

При этом особое внимание будет уделяться санитарно-эпидемиологическому контролю и рекомендациям Роспотребнадзора. Так, с первого дня обучения в школах будет действовать особый график уроков и перемен, который сведёт к минимуму контакты школьников между собой — в том числе при термометрии и посещении столовой. Во всех помещениях будет проводиться проветривание и обеззараживание воздуха с помощью рециркуляторов.

За каждым классом будет закреплён отдельный учебный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам. Переходить школьники будут только в спортзал на урок физкультуры или кабинеты со спецоборудованием для занятий химией, физикой, технологией, иностранным языком.

«В организациях среднего профессионального образования будут действовать те же санитарные правила, что и в школах», — добавили в ведомстве.