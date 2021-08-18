Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 18 августа

Скончались пять человек.

На утро 18 августа в Кемеровской области ещё у 184 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 36, Кемерово — 35, Междуреченск — 18, Юрга — 14, Прокопьевск — 11, Ленинск-Кузнецкий — 10, Белово — 9, Мыски — 7, Осинники — 7, Юргинский округ — 6, Анжеро-Судженск — 5, Полысаево — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 5, Калтан — 4, Гурьевский округ — 3, Тайга — 2, Таштагольский район — 2, Тисульский округ — 2, Новокузнецкий район — 1, Промышленновский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщины 1955 года рождения и 1960 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1968 года рождения из Ленинска-Кузнецкого, женщина 1976 года рождения из Кемерова и женщина 1947 года рождения из Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 49 541 случай коронавируса: 1 803 человека получают медицинскую помощь, 46 668 выздоровели, 1070 скончались.