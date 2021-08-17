В вузах Кузбасса невакцинированных студентов могут перевести на удалёнку

При этом в студенческих городках будут действовать пункты вакцинации.

В Кузбассе невакцинированные студенты или те, кто имеет медицинский отвод, будут иметь возможность дистанционного обучения. Об этом пишет Газета Кемерова со ссылкой на министра науки и высшего образования Кузбасса Ирину Ганиеву.

«По словам министра, в регионе рекомендовано допускать к занятиям в очном режиме студентов, предоставивших сертификат о вакцинации. За несовершеннолетних студентов решение о вакцинации принимают родители. Студенты-иностранцы при въезде на территорию России должны предоставить ПЦР-тест до въезда и вторично сдать его в Российской Федерации», - цитирует портал «Вести-Кузбасс».

Ирина Ганиева добавила, что при заселении в общежитие также рекомендовано предоставлять сертификат о вакцинации. Однако запрета на заселение нет. В студенческих городках будут действовать пункты вакцинации.