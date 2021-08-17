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В вузах Кузбасса невакцинированных студентов могут перевести на удалёнку

17 августа 2021 в 17:31

При этом в студенческих городках будут действовать пункты вакцинации.

В Кузбассе невакцинированные студенты или те, кто имеет медицинский отвод, будут иметь возможность дистанционного обучения. Об этом пишет Газета Кемерова со ссылкой на министра науки и высшего образования Кузбасса Ирину Ганиеву.

«По словам министра, в регионе рекомендовано допускать к занятиям в очном режиме студентов, предоставивших сертификат о вакцинации. За несовершеннолетних студентов решение о вакцинации принимают родители. Студенты-иностранцы при въезде на территорию России должны предоставить ПЦР-тест до въезда и вторично сдать его в Российской Федерации», - цитирует портал «Вести-Кузбасс».

Ирина Ганиева добавила, что при заселении в общежитие также рекомендовано предоставлять сертификат о вакцинации. Однако запрета на заселение нет. В студенческих городках будут действовать пункты вакцинации.


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