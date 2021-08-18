Жительница пгт Промышленная призывала убивать детей

Женщине вынесли приговор.

В Кузбассе вынесли приговор 32-летней жительнице пгт Промышленная за призывы в соцсетях к насилию над детьми.

По данным Управления ФСБ России по Кемеровской области, призывы женщина размещала в администрируемой ею группе во «ВКонтакте», которую вела под вымышленным именем.

«Там она публиковала сообщения, побуждающие пользователей совершать в отношении детей преступления, предусмотренные статьями 105 (Убийство), 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), 115 (Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью), 116 (Побои) УК РФ. Все они были оценены экспертами как разжигание ненависти или вражды и экстремизм», - сообщили в УФСБ России по Кемеровской области.

Женщину задержали, в отношении неё возбудили уголовное дело за призывы к осуществлению к экстремистской деятельности.

В итоге Промышленновский районный суд Кемеровской области признал жительницу пгт Промышленная виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми на срок два года.