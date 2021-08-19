Кузбассовцы смогут получить медицинскую консультацию онлайн

Кемеровский союз предпринимателей запустил медицинский телеграм-чат для оказания медицинских и юридических консультаций.

По инициативе председателя Кемеровского союза предпринимателей Кристины Фроловой в Кузбассе начал работу медицинский телеграм-чат для оказания медицинских и юридических консультаций в этом направлении.

В Кузбассе не стихает «третья волна» пандемии коронавируса. Каждый день регион обновляет рекорды заболеваемости ковидом. В связи с этим в колоссальном размере выросла нагрузка на систему здравоохранения. Увы, не всегда процессы срабатывают эффективно. Кроме того, в связи с высокой загруженностью медучреждений и врачей многие другие, не менее серьезные заболевания и вопросы остаются без внимания.

В помощь врачам и пациентам по инициативе Кристины Фроловой Кемеровский союз предпринимателей запустил медицинский телеграм-чат. С его помощью волонтеры смогут дать медицинские и юридические консультации в этом направлении всем желающим в максимально короткие сроки в режиме онлайн.

Как отмечает Кристина Фролова, при создании телеграм-чата был учтен опыт других регионов, а волонтеры Медчата Кузбасс — квалифицированные врачи и юристы. Они готовы ответить на насущные вопросы кузбассовцев, дать профессиональные советы.

Так, по словам волонтера Медчата Кузбасс, врача Елизаветы Золотаревой, чаще всего вопросы от участников чата — элементарные, на которые люди могут сами найти ответ, но в этом чате это сделать проще.

«Плюс для людей - экономия своего времени. Я не имею право выписать лечение без осмотра и анализов пациента, поэтому наши заключения носят рекомендательный характер. Очень много благодарностей приходит в ответ. Это радует, что мы смогли помочь», - рассказывает медик о первых результатах.

Медчат уже работает, здесь можно оперативно получить ответы на любые волнующие вас вопросы о заболеваниях и препаратах от врачей.

А помимо консультаций, касающихся непосредственно здоровья, волонтеры готовы дать юридические и иные консультации, касающиеся области здравоохранения.

Например, здесь можно сообщить о некачественно оказанной медпомощи. Человеку просто нужно написать, с чем именно он столкнулся, какие действия предпринял, чтобы решить свой вопрос.

«Мне кажется, медчат поможет выявить нам проблематику в общем и точечно решать вопросы. Я вижу в чате, что волнует жителей Кузбасса. Они делятся впечатлениями о качестве оказания медицинских услуг, несвоевременностью оказания медицинской помощи, состоянием медицинских учреждений, где можно увидеть ненадлежащий ремонт: нет мебели, либо сломано электричеств, и другие вопросы. В чате не просто получают консультацию, а именно все вместе пытаются улучшить ситуацию в медицине», - поясняет Герда Горская-Россия, юрист, волонтер Медчата Кузбасс.

По ее словам, в чат приходят люди, не знающие как поступить в конкретной ситуации, и здесь важна включенность не только волонтера, но и самого человека без перекладывания ответственности. Потому медчат работает именно в направлении помощи и консультации тем, кто заинтересован в активных действиях ради своего здоровья. Эксперты в чате подскажут, как грамотно действовать в той или иной ситуации, дадут рекомендации и разъяснения, помогут защитить ваши права как пациента.

Вы и ваши близкие можете подписаться на Медчат Кузбасс в Telegram по ссылке https://t.me/medchatkuzbass

В случае, если у вас не получается самостоятельно подключится к Медчату, позвоните по телефону 8 (3842) 65-77-78.

Также вы можете присоединяться к проекту волонтеров.

«Мы можем совместно приложить усилия, чтобы помочь своим родным и близким не остаться без квалифицированной помощи в трудный момент», - призывает инициатор создания Медчата Кузбасс Кристина Фролова.

Берегите себя и своих близких!