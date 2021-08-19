Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 19 августа

Скончались пять человек.

На утро 19 августа в Кемеровской области ещё у 183 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 33, Новокузнецк — 33, Ленинск-Кузнецкий — 17, Белово — 16, Юрга — 13, Прокопьевск — 11, Юргинский округ — 7, Осинники — 6, Анжеро-Судженск — 5, Междуреченск — 5, Мыски — 5, Калтан — 4, Полысаево — 4, Гурьевский округ — 4, Новокузнецкий район — 3, Яшкинский округ — 3, Краснобродский — 2, Тайга — 2, Крапивинский округ — 2, Таштагольский район — 2, Яйский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский округ — 1, Промышленновский округ — 1, Чебулинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это мужчина 1966 года рождения из Кемерова, женщина 1960 года рождения из Крапивинского муниципального округа, женщины 1965 года рождения и 1937 года рождения из Новокузнецка и женщина 1940 года рождения из Юрги. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Также сообщается, что болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, онкопатологии, ожирения.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 49 724 случая коронавируса: 1 794 человека получают медицинскую помощь, 46 855 выздоровели, 1 075 скончались.