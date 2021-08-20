Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 20 августа

Скончались пять человек.

На утро 20 августа в Кемеровской области ещё у 182 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 30, Новокузнецк — 29, Белово — 14, Междуреченск — 14, Прокопьевск — 14, Юрга — 12, Ленинск-Кузнецкий — 9, Осинники — 7, Анжеро-Судженск — 6, Киселёвск — 6, Мыски — 6, Калтан — 4, Новокузнецкий район — 4, Прокопьевский округ — 4, Краснобродский — 3, Полысаево — 3, Беловский район — 3, Кемеровский округ — 3, Гурьевский округ — 2, Ленинск-Кузнецкий округ — 2, Топкинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Берёзовский — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это двое мужчин 1973 года рождения из Кемерова, женщина 1949 года рождения из Осинников, женщина 1942 года рождения из Тисуля и женщина 1949 года рождения из Новокузнецка. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 49 906 случаев коронавируса: 1 787 человек получают медицинскую помощь, 47 039 выздоровели, 1 080 скончались.