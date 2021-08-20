В Кемерове у ДК «Москва» нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Задержан подозреваемый.

В четверг, 19 августа, в Кемерове около дома кино «Москва» на улице Дзержинского обнаружили труп мужчины.

«Было обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Личность погибшего установлена. Ему 50 лет», — рассказал осведомлённый источник.

По факту убийства следком возбудил уголовное дело. Позже полицейские задержали нетрезвого прохожего, которого подозревают в убийстве мужчины.

«Во время работы следственной группы на месте преступления возле кинотеатра сотрудниками полиции был остановлен нетрезвый прохожий. Гражданин вёл себя агрессивно, отказывался представляться. В это время из кармана его одежды выпал нож, от которого он сразу попытался избавиться», — сообщили в СУ СК Кузбасса.

Мужчину задержали, с ним работает следователь. В настоящее время выясняется мотив преступления, а также решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и заключении его под стражу.

Фото: СУ СК РФ по Кемеровской области.