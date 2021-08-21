Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 21 августа

Скончались семь человек.

На утро 21 августа в Кемеровской области ещё у 180 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово – 35, Новокузнецк – 27, Ленинск-Кузнецкий – 17, Белово – 12, Осинники – 11, Юрга – 11, Междуреченск – 10, Киселёвск– 8, Полысаево – 7, Анжеро-Судженск – 6, Прокопьевск – 6, Калтан – 5, Беловский МР – 4, Юргинский МО – 4, Ленинск-Кузнецкий МО – 3, Гурьевский МО – 2, Прокопьевский МО – 2, Тисульский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Краснобродский – 1, Мыски – 1, Кемеровский МО – 1, Мариинский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Яйский МО – 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались семь пациентов. Это два мужчины (1966 года рождения и 1957 года рождения) и женщина 1988 года рождения из Кемерова; женщина 1978 года рождения и мужчина 1940 года рождения из Новокузнецка; мужчина 1953 года рождения из Киселёвска, также мужчина 1953 года рождения из Междуреченска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 50 086 случаев коронавируса: 1 773 человек получают медицинскую помощь, 47 226 выздоровели, 1 087 скончались.