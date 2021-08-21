В Кемерове машина сбила двух мальчиков на электросамокате

ЧП произошло в частном секторе.

В пятницу, 20 августа, на Южном в Кемерове автомобиль сбил двух детей, катающихся на электросамокате. По словам местных жителей, пострадавшим примерно 8-9 лет.

ЧП произошло в частном секторе.

«Один мальчик чуть ли не терял сознание, голова была пробита, а спина с руками и ногами была ободрана. Ухо было тоже все в крови, был большой шок. Второму мальчику проехали по ноге, откололся зуб, с подбородка шла кровь. Вызвали скорую и полицию», — рассказали местные жители в соцсетях.

Информацию подтвердили в ГИБДД.

«По предварительным данным водитель, мужчина 34 года, управляя автомобилем марки «Газ», двигался по улице 6-я Линия и совершил наезд на двух несовершеннолетних в возрасте 10 и 8 лет, которые двигаясь на электросамокате, стали пересекать проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля», — рассказали в ведомстве.

Дети получили травмы различной степени тяжести. 10-летний ребёнок, управлявший электросамокатом, в настоящее время находится в больнице.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: vk.com/inc_kuzbass