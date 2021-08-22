Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 22 августа

Скончались пять человек.

На утро 22 августа в Кемеровской области ещё у 183 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 34, Новокузнецк — 28, Ленинск-Кузнецкий — 16, Белово — 14, Юрга — 13, Междуреченск — 12, Осинники — 9, Прокопьевск — 9, Анжеро-Судженск — 7, Киселёвск — 7, Полысаево — 7, Мыски — 5, Юргинский МО — 5, Беловский МР — 4, Калтан — 2, Гурьевский МО — 2, Кемеровский МО — 2, Новокузнецкий МР — 2, Прокопьевский МО — 2, Яшкинский МО — 2, Тайга — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1956 года рождения из Кемерова, женщины 1950 года рождения из Новокузнецка и Берёзовского, а также женщина 1971 года рождения и мужчина 1974 года рождения из Прокопьевска. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдений в Кемеровской области зарегистрировано 50 269 случаев коронавируса: 1 770 человек получают медицинскую помощь, 47 407 выздоровели, 1 092 скончались.