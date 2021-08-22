Разъярённая автоледи протаранила ночной клуб в Кемерове

Девушку не пустили в заведение.

В Кемерове разъярённый посетитель протаранил на автомобиле здание ночного клуба на проспекте Советском.

Фото последствий ДТП, а также сам момент столкновения, зафиксированный камерами наблюдения, появились в соцсетях. На кадрах видно, как машина врезается в двери ночного клуба по меньшей мере три раза, после чего на улицу выбегают люди из заведения.

«Когда не пустили в клуб, и ты решил заехать. Так один человек решил ворваться через парадный вход клуба», — написал один из очевидцев.

Информацию подтвердили правоохранители. Сообщение о происшествии в ночном клубе поступило в полицию 20 августа в 22:20.

«Полицейские выяснили, что жительница областного центра, которую не впустили в клуб, села за руль автомобиля и несколько раз совершила столкновения с входной дверью заведения. Нарушительница была задержана на месте происшествия», — рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по данному факту.

Фото: vk.com/inc_kuzbass