Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 23 августа

Скончались шесть человек.

На утро 23 августа в Кемеровской области ещё у 179 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 37, Кемерово — 35, Междуреченск — 20, Белово — 10, Ленинск-Кузнецкий — 10, Прокопьевск — 10, Юрга — 10, Киселёвск — 8, Полысаево — 8, Осинники — 7, Калтан — 6, Мыски — 6, Анжеро-Судженск — 5, Ленинск-Кузнецкий округ — 4, Беловский район — 3», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1953 года рождения и мужчина 1952 года рождения из Новокузнецка, женщина 1962 года рождения из Кемерова, женщина 1968 года рождения из Новокузнецкого района, женщина 1955 года рождения из города Топки и женщина 1949 года рождения из Осинников. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний: патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, сахарного диабета, хронической болезни почек.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 50 448 случаев коронавируса: 1 757 человек получают медицинскую помощь, 47 593 выздоровели, 1 098 скончались.