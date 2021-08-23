В Кузбассе установили прожиточный минимум на 2022 год

Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

В Кемеровской области установлена величина прожиточного минимума на 2022 год. Соответствующий документ был опубликован на сайте регионального правительства.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Кемеровской области — Кузбассу на 2022 год в расчете на душу населения — 10 995 рублей, для трудоспособного населения — 11 985 рублей, пенсионеров — 9 456 рублей, детей — 11535 рублей», — говорится в постановлении.

Напомним, прожиточный минимум на 2021 год был установлен в размере 10 727 рублей на душу населения, 11 354 рубля — для трудоспособного населения, 9 147 рублей — для пенсионеров и 11 254 рубля — для детей.