Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 24 августа

Скончались пять человек.

На утро 24 августа в Кемеровской области ещё у 178 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 39, Кемерово — 38, Междуреченск — 19, Юрга — 13, Белово — 12, Прокопьевск — 12, Ленинск-Кузнецкий — 11, Киселёвск — 7, Новокузнецкий район — 6, Осинники — 5, Анжеро-Судженск — 3, Калтан — 3, Беловский район — 3, Ленинск-Кузнецкий округ — 3, Яшкинский округ — 3, Тайга — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1926 года рождения из Новокузнецка, мужчина 1983 года рождения из Кемерова, мужчина 1944 года рождения из Кемеровского муниципального округа, мужчина 1958 года рождения из Яшкинского муниципального округа и женщина 1968 года рождения из Белова. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 50 626 случаев коронавируса: 1 748 человек получают медицинскую помощь, 47 775 выздоровели, 1 103 скончались.