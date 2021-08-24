Эксперты заявили, что у пожарных не было шансов спасти людей из ТРЦ «Зимняя вишня»

24 августа в Заводском районном суде города завершился суд над пожарными Андреем Бурсиным и Сергеем Гениным.

Эксперты в области пожарной безопасности заявили, что у тушивших пожар в «Зимней вишне» не было шансов спасти людей из горящего здания торгового центра. Об этом сообщает Газета Кемерово.

Во вторник, 24 августа, в Заводском районном суде города завершился суд над пожарными Андреем Бурсиным и Сергеем Гениным, которых обвиняют в халатности. По мнению экспертов, у пожарных не было ни единого шанса спасти 60 человек.

«По оценке эксперта, звену Сергея Генина потребовалось бы для сбора необходимых сил и средств не менее полутора часов — ни у спасателей, ни у посетителей ТРЦ этого времени не было. К тому же в пожарно-спасательном гарнизоне могло и вовсе не набраться нужного количества газодымозащитников», - пишет издание.

«У второго обвиняемого в халатности пожарного Андрея Бурсина, руководившего на начальном этапе тушением «Зимней вишни», не было в распоряжении таких сил», — сказал эксперт, доктор технических наук Юрий Глуховенко.

Отмечается, что такой же точки зрения придерживается председатель Федеральной палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин. По его словам, пожарные всегда попадают в ситуацию неопределённости, поскольку они не знают состояние объекта, как сработали системы, в каком состоянии эвакуационные пути и выходы.

«В этой ситуации они ничего не могли сделать физически. Но они спасли человека — и это максимум, что можно было сделать», — цитирует эксперта агентство ТАСС.

С ним согласен профессор кафедры надзорной деятельности Академии Государственной противопожарной службы МЧС Сергей Назаров.

«Поскольку люди из кинотеатра не вышли до наступления опасных факторов пожара, у них было 5-6 минут, звено Генина не могло их эвакуировать через дым, а спасти звено может только одного человека. И они его спасли», — подчеркнул он.

Эксперты убеждены, что обвинительный приговор в отношении кемеровских пожарных — если он будет вынесен — негативно скажется на всей противопожарной службе.