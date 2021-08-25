Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 25 августа

Скончались шесть человек.

На утро 25 августа в Кемеровской области ещё у 180 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 34, Кемерово — 31, Белово — 16, Междуреченск — 14, Прокопьевск — 13, Анжеро-Судженск — 9, Ленинск-Кузнецкий — 7, Юрга — 7, Берёзовский — 5, Киселёвск — 5, Мыски — 5, Осинники — 5, Таштагольский район — 5, Калтан — 3, Беловский район — 3, Новокузнецкий район — 3, Прокопьевский округ — 3, Промышленновский округ — 3, Кемеровский округ — 2, Топкинский округ — 2, Юргинский округ — 2, Ижморский округ — 1, Тисульский округ — 1, Яшкинский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов, у которых развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Это женщины 1973 года рождения и 1959 года рождения из Осинников, женщины 1954 года рождения и 1941 года рождения из Новокузнецка, а также женщина 1930 года рождения и мужчина 1966 года рождения из Кемерова. Болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 50 806 случаев коронавируса: 1 739 человек получают медицинскую помощь, 47 958 выздоровели, 1 109 скончались.