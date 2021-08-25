Кузбассовец взыскал с психбольницы 300 тысяч рублей

За то, что его ошибочно признали недееспособным.

Ленинский районный суд Кемерова рассмотрел дело по иску кузбассовца к Кузбасской клинической психиатрической больнице о взыскании компенсации морального вреда.

Ранее медорганизация провела экспертизу и признала мужчину недееспособным. Однако мужчина узнал об этом в 2019 году, когда к нему пришли сотрудники органа опеки и попечительства Белова по месту его проживания с проверкой. После этого мужчина обратился в Беловский городской суд с заявлением о признании его дееспособным и заявил ходатайство о проведении повторной экспертизы.

Тогда суд отказал в удовлетворении требований, и кузбассовец подал апелляционную жалобу. Суд апелляционной инстанции признал мужчину дееспособным.

«Комиссия экспертов ГКУЗ КО «Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница» халатно отнеслась к своим должностным обязанностям, не изучила медицинские документы о состоянии здоровья, заключение составлено без привлечения психолога, проявили не компетентность, относились к истцу предвзято…», — говорится в решении Ленинского районного суда Кемерова.

В результате кузбассовец испытывал тяжёлые душевные переживания и был вырван из привычного образа жизни. Также он дважды более 30 дней находился на стационарном наблюдении в психиатрических больницах, в рамках проведениях экспертиз, при этом испытывая стресс, страх и предвзятое отношение персонала.

Он оценил сумму компенсации морального вреда в 500 000 рублей, однако суд решил удовлетворить требования частично и взыскал с больницы 300 000 рублей.