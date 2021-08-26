Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 26 августа

Скончались пять человек.

На утро 26 августа в Кемеровской области ещё у 182 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 34, Новокузнецк — 29, Междуреченск — 19, Белово — 18, Прокопьевск — 15, Ленинск-Кузнецкий — 11, Таштагольский район — 10, Анжеро-Судженск — 8, Мыски — 8, Яшкинский округ — 6, Осинники — 4, Беловский район — 3, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Краснобродский — 2, Юрга — 2, Гурьевский округ — 2, Кемеровский округ — 2, Киселёвск — 1, Полысаево — 1, Топкинский округ — 1, Тайга — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались пять пациентов. Это женщина 1948 года рождения и мужчина 1972 года рождения из Кемерова, женщина 1955 года рождения из Яшкинского муниципального округа, женщина 1971 года рождения из Гурьевского муниципального округа и мужчина 1948 года рождения из Осинников. У этих пациентов развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Кроме того, болезнь протекала на фоне различных хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировано 50 988 случаев коронавируса: 1 732 человека получают медицинскую помощь, 48 142 выздоровели, 1 114 скончались.