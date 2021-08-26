В Кузбассе на два дня запретят продажу алкоголя

Ограничения не коснутся Дня шахтёра.

В начале сентября на территории Кемеровской области на сутки запретят розничную продажу алкогольных напитков.

Так, купить спиртное в магазинах и торговых сетях нельзя будет в День знаний 1 сентября и 11 сентября – во Всероссийский день трезвости. Незадолго до этих дат продавцы традиционно начнут предупреждать посетителей магазинов позаботиться о необходимых покупках заранее.

Напомним, в соответствии с региональным законодательством, в Кузбассе несколько раз в год вводится запрет на продажу алкоголя, включая пиво и пивные напитки. Ограничения вступают в силу в День Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодёжи (27 июня), День знаний (1 сентября) и во Всероссийский день трезвости (11 сентября). Запрет продажи распространяется также дни проведения в школах выпускных балов и последних звонков.