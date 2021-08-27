Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 27 августа

Скончался подросток.

На утро 27 августа в Кемеровской области ещё у 179 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Кемерово — 34, Новокузнецк — 30, Междуреченск — 20, Белово — 16, Прокопьевск — 12, Таштагольский район — 11, Мыски — 9, Анжеро-Судженск — 8, Ленинск-Кузнецкий — 7, Киселёвск — 5, Осинники — 4, Гурьевский округ — 4, Калтан — 2, Полысаево — 2, Крапивинский округ — 2, Промышленновский округ — 2, Юргинский округ — 2, Яшкинский округ — 2, Краснобродский — 1, Тайга — 1, Юрга — 1, Беловский район — 1, Ленинск-Кузнецкий округ — 1, Мариинский район — 1, Яйский округ — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались четыре пациента. Это мужчина 1939 года рождения из Кемерова, мужчина 1948 года рождения из Новокузнецка, женщина 1951 года рождения из Юрги и девушка 2007 года рождения из Ленинска-Кузнецкого. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Известно, что у девушки болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 51 167 случаев коронавируса: 1 720 человек получают медицинскую помощь, 48 329 выздоровели, 1 118 скончались.