Стало известно, какие мероприятия пройдут в городах Кузбасса ко Дню шахтёра

Празднование продлится несколько дней.

Празднование Дня шахтёра в городах и районах Кузбасса продлится несколько дней. Так, основные мероприятия пройдут с 27 по 29 августа. В правительстве региона рассказали, чем порадуют горожан власти разных муниципалитетов в ближайшие выходные.

Большой праздничный концерт состоится в этом году только в Киселёвске, который стал областной столицей Дня шахтёра. Также столичные гости приедут в пгт Промышленная, но там звездопад ожидается скромнее.

Зато в то же время практически во всех муниципалитетах состоятся праздничные фейерверки, пройдут выставки, мастер-классы, спортивные состязания и выступления локальных артистов.

В Кемерове 29 августа линейном парке бульвара Строителей и в «Парке Чудес» состоится фестиваль уличных видов спорта. В нём примут участие около 70 любителей экстрима из Кузбасса, а также Новосибирска, Красноярска, Барнаула, Северска и Томска.

В Новокузнецке в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» уже открылась выставка «Первые шахты Новокузнецка», посвящённая Дню шахтёра. Посетителям представят фотоматериалы и предметы из фондов музея, рассказывающие историю угледобычи в городе.

В Мысках на базе детской библиотеки работает выставка «С днём шахтёра, Кузбасс!». В экспозиции представлены материалы об угольных предприятиях города и о заслуженных шахтёрах. Также здесь можно увидеть детские работы, выполненные в технике «графика»: юные художники изобразили нелёгкий труд горняков и их будни.

В Ленинске-Кузнецком 28 августа на базе Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской состоится поэтический конкурс имени Николая Попова, автора гимна города. Поэты Ленинска-Кузнецкого, Полысаева и Ленинск-Кузнецкого муниципального округа представят свои новые стихотворения о городе и шахтёрском труде.

В Прокопьевске 28 августа на площади у городского фонтана пройдёт гала-концерт творческих коллективов города. А 28 и 29 августа на мототрассе за 4-м микрорайоном Тыргана состоится чемпионат России по мотокроссу. В гости ждут около 150 участников из разных регионов страны.