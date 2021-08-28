Оперштаб: данные о заражённых коронавирусом в Кузбассе на 28 августа

Скончались шесть пациентов.

На утро 28 августа в Кемеровской области ещё у 178 пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».

«Новокузнецк — 39, Кемерово — 35, Междуреченск — 14, Прокопьевск — 11, Белово — 10, Мыски — 10, Юрга — 10, Осинники — 6, Анжеро-Судженск — 5, Таштагольский МР — 5, Новокузнецкий МР — 4, Яшкинский МО — 4, Киселёвск — 3, Полысаево — 3, Гурьевский МО — 3, Берёзовский — 2, Калтан — 2, Беловский МР — 2, Крапивинский МО — 2, Промышленновский МО — 2, Юргинский МО — 2, Яйский МО — 2, Топкинский МО — 1, Ленинск-Кузнецкий — 1», - говорится в официальном сообщении оперштаба.

За сутки скончались шесть пациентов. Это женщина 1989 года рождения из Кемеровского муниципального округа, мужчина 1961 года рождения из Беловского района, женщина 1932 года рождения из Новокузнецкого района, женщина 1940 года рождения и мужчина 1952 года рождения из Кемерова, а также женщина 1955 года рождения из Крапивинского муниципального округа. У них у всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне хронических заболеваний.

За весь период наблюдения в Кемеровской области зарегистрировали 51 345 случаев коронавируса: 1 708 человек получают медицинскую помощь, 48 513 выздоровели, 1 124 скончались.